LIVE | Partijen wagen laatste kans om kiezers te winnen, hoogste opkomst van grote steden in Utrecht

Op deze dag dans je weer in de Microclub in Utrecht: 'Vanaf 8 uur tot midder­nacht'

Lekker de week van je af dansen, zonder dat je hele weekend naar de knoppen is? Dan zit (of dans) je bij de Microclub goed. Dit feest is speciaal voor feestbeesten die het niet meer redden tot 6.00 uur ’s ochtends.