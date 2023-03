LIVE | Partijen wagen laatste kans om kiezers te winnen, Utrecht blijft koploper in opkomstcijfers

Reacties op Utrechtse kunstwer­ken: ‘Alsof het werk van een kunstenaar ‘heilig’ is’

Als er een kwestie is die de lezers bezighield in het Utrechtse, dan was het wel de waterbak aan de Euclideslaan. Die heeft, vanwege de rode laag die er op momenten als een deken overheen ligt, ook wel erg veel weg van gravel. En bezorgde al een paar mensen een nat pak. Maar de bak is niet het enige kunstwerk dat voor discussie zorgt.