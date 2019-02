LIVE: Ploegentijdrit Vuelta niet onder de Domtoren door, start en finish bij de Jaarbeurs

Na de start op het Jaarbeursplein gaan de ploegen via de Catharijnesingel en de Maliesingel naar Utrecht-Oost. Vervolgens wordt er door Overvecht en Ondiep gereden en gaan de renners de Gele Brug over, om via Leidsche Rijn terug te gaan naar de Jaarbeurs. Volgens renners Sam Oomen en Wilco Kelderman is het een lastig technisch parcours, maar zal het ‘een gave ervaring worden’.



De precieze route van de ploegentijdrit zie je hier



Een dag later is de etappe Den Bosch - Utrecht. Daarbij gaat het peloton bij Rhenen de provincie binnen, om vandaar over de Heuvelrug naar Renswoude en Scherpenzeel Woudenberg, Amerongse Berg, Leusden, Amersfoort, Soest, Zeist, De Bilt naar Utrecht te rijden. Het precieze parcours is nog niet bekend: de Vuelta wil graag langs het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, maar of dat lukt is nog niet zeker vanwege de broedperiode van veel vogels. De finish van de etappe ligt na 183 kilometer op het Utrecht Science Park.