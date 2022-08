LIVE | Sam Bennett wint verrassend de sprint op Utrecht Science Park

Opnieuw schietpar­tij in Utrecht, politie houdt twee mannen aan

Voor de tweede keer in drie dagen heeft in Utrecht een schietpartij plaatsgevonden. Dat gebeurde donderdagavond in de wijk Buiten-Wittevrouwen. De politie hield even voor 22.00 uur op de Kruisstraat twee mannen aan die vermoedelijk waren betrokken bij de schietpartij.

18 augustus