LIVE: Teunis Z. belde Charlottes ouders en zei dat ze 'tussen zes plankjes' thuis zou komen

VIDEOIn de rechtbank in Utrecht start vandaag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 41-jarige Teunis Z. uit Lopik. Hij stak in juli zijn vriendin Charlotte Zwezerijnen (34) en hun nog ongeboren kindje dood. Verslaggever Yelle Tieleman doet via Twitter live verslag van de strafzaak.

Op de fatale avond hebben Teunis en Charlotte een gesprek met een relatietherapeute. Tijdens het gesprek in hun woning aan de Lekdijk in Lopik loopt Charlotte naar buiten. Teunis gaat haar zoeken en vindt haar op het erf. Ze hebben ruzie, maar gaan daarna weer naar binnen, naar de garage. Dan sluit hij de deur van het huis en sleept Charlotte mee door de poortdeur. Hij heeft een mes bij zich, maar zegt nu niet meer te weten wat hij van plan was. De relatietherapeute belt om 21.33 uur de politie en zegt dat Teunis zijn vriendin bedreigt met een mes. Vier minuten later belt Teunis zijn schoonouders en zegt dat Charlotte 'tussen zes plankjes' thuis komt. Ook belt hij zijn broer, met dezelfde boodschap.

Z. vertelt over de ruzie: „Ik pakte haar vast. Onder dwang. Ze vertelde dat ik nooit zeggenschap zou krijgen over de kleine. Er was geen gesprek meer.” Buiten worstelen de twee. „Daarvan zie ik nog flitsen. Er wordt gestoken, onderhands. Naar haar buik.”

Quote Ik zie dat ze op de grond ligt en probeerde haar met de mouw van haar jas te wurgen Teunis Z. Als Charlotte zich losworstelt, steekt Teunis nogmaals. „Ik zie dat ze op de grond ligt en probeerde haar met de mouw van haar jas te wurgen. Vanaf dat moment weet ik niks meer. Ik weet niet meer waar ik heen reed.”



Teunis vlucht na de steekpartij in zijn auto. „Ik zat in de auto en zag dat mijn handen kleefden. De politie komt me met zwaailichten tegemoet. Toen schrok ik wakker. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd.”

Teunis herinnert zich delen van de fatale avond. „Ik zie nog dat ze op haar buik ligt en dat er rode stippen op haar rug liggen.” De rechter zegt dat hij haar nog een fatale doodsteek heeft gegeven, maar Teunis herinnert zich dat niet. Nabestaanden snikken als ze horen dat Charlotte 24 keer gestoken is. De doodsoorzaak is bloedverlies, als gevolg van de steekwonden. Na haar overlijden is ook de baby overleden. Charlotte was 33 weken zwanger.

Zelfmoord

Quote Ik was op zoek naar een trein. Ik kreeg appjes, telefoontjes, zag nieuwsberichten en wilde niet meer verder. Teunis Z. wilde na de dood van Charlotte zelfmoord plegen In zijn auto plaatst Teunis een Facebookbericht, waarin hij hint op zelfmoord. „Ik was op zoek naar een trein. Ik kreeg appjes, telefoontjes, zag nieuwsberichten en wilde niet meer verder. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is.” In de woning wordt ook een afscheidsbrief gevonden van hem, maar die is al ouder. In maart 2017, vier maanden voor de dood van Charlotte, deed hij al een zelfmoordpoging.



Charlotte werd in juli 2017 gedood. In de paar maanden daarna zijn nog niet alle details terug in het geheugen van Z. De rechter haalt het eerste verhoor aan, waarin hij verklaarde dat hij Charlotte een fatale doodsteek gaf, wat hij nu niet meer weet.



Als de rechter vraagt waarom Teunis zijn hoogzwangere vriendin in de buik stak, vertelt Teunis dat hij op dat moment alles in zijn leven kwijt zou raken. „De ruzie liep zo hoog op. Op dat moment weet je niks. Ik zou nooit de vader zijn. Ik werd zo boos.” Hij weet niet meer hoe hij ertoe kwam een mes te pakken.

Flitsen

Volledig scherm De woning aan de Lekdijk in Lopik. Inzet: Charlotte. © ANP/Erik van 't Woud/Inzet: privéfoto Z. vertelt in tranen hoe hij delen van de gebeurtenis ziet: „Ik heb het gedaan, maar kan het me niet herinneren. Ik zie flitsen voor me.” Volgens de verdachte vertelde Charlotte dat hij de vader niet mocht zijn van hun nog ongeboren kind en zou hij het kind niet mogen zien.



Terwijl de relatietherapeute in huis is, krijgen de twee ruzie over het dochtertje van Charlotte. Teunis vindt dat het meisje, geboren tijdens een eerdere relatie van Charlotte, naar bed moet omdat ze niet bij het gesprek aanwezig zou moeten zijn. Terwijl hij haar in bad stopt, vertelt Charlotte de therapeute over de relatie. „Er werden dingen verdraaid en ik werd zwart weggezet”, zegt Teunis.



Charlotte belt met haar moeder tijdens het gesprek. Ze geeft ook de telefoon aan Teunis. Die krijgt de wind van voren van zijn schoonmoeder. Na het gesprek belt zij de politie, omdat ze de zaak niet vertrouwt. De politie gaat naar de nieuwbouwwoning aan de Lopikse Lekdijk, maar belt onderweg naar de woning. Als de relatietherapeute zegt dat er geen noodsituatie is, keert de politie om.

Volgens Teunis is Charlotte een lieve moeder, die kwam uit een moeilijke periode. Haar man overleed aan kanker, toen ze net ouders waren geworden van een dochtertje. Vlak voor kerst 2015 ging ze samenwonen met Teunis. Dat ging niet altijd goed. Teunis zette haar al eens het huis uit. Hij vermoedde later dat ze zwanger was, maar dat ontkende ze.

Vaak gewaarschuwd

In de rechtbank leest haar moeder een slachtofferverklaring voor. „Je kind verliezen is het ergste wat er kan gebeuren. Onze dochter is op gruwelijke wijze afgeslacht. En je belde me om op koele wijze te zeggen dat ze er niet meer was.” Charlottes moeder is rustig. „Wij hebben zo vaak gewaarschuwd: 'Hij doet je wat aan'. Charlotte had de hoop dat je milder zou worden als het kindje geboren zou worden. Voor de buitenwereld was je een behulpzame man, maar o wee als jij je zin niet kreeg. Dan had je een kort lontje. Ik hoop dat je een gevangenisstraf krijgt, met tbs. Maar wij hebben levenslang. En daarom haat ik je.”

Quote Ik vind je een zieke en laffe psychopaat. Je hebt haar afgeslacht als een beest De vader van Charlotte Na de moeder is haar vader aan de beurt. „Je hebt Charlotte afgeslacht. Je hebt je eigen zoon vermoord. Je wilde alles naar je eigen hand zetten en je hebt je gedragen als een schoft.” Hij zal geen excuses of spijtbetuiging van Teunis accepteren. „In de anderhalf jaar dat ze bij jou woonde, is ze drie keer uit huis gezet. Ik vind je een zieke en laffe psychopaat. Je hebt haar afgeslacht als een beest.”



Charlotte twijfelde volgens een vriend veel aan haar relatie. Ze was bang voor Teunis en dacht over abortus, vertelt hij. Volgens Teunis gebruikte hij niet eerder geweld tegen haar. Nabestaanden in de zaal reageren met wat gemor, waarna Teunis toegeeft toch weleens fysiek te zijn geweest. Haar moeder zag ook weleens blauwe plekken op het lichaam van haar dochter. De advocaat van Z. zegt dat uit de verklaringen van de relatietherapeute blijkt dat Charlotte niet bang was.

De zaak zou om negen uur beginnen, maar liep vertraging op vanwege file. Om kwart voor tien was Z. aanwezig. De zaal zit bomvol met nabestaanden van Charlotte. De rechter waarschuwt hen voorafgaand aan de zaak voor de gruwelijke details die wellicht besproken zullen worden. Hij zal hun dan de gelegenheid geven de zaal te verlaten. Dat gebeurt ook enkele keren. Z. wordt verdacht van het met voorbedachten rade doodsteken en wurgen van Charlotte en legt een uitgebreide verklaring af.

Uit het onderzoek naar de persoonlijkheid van Teunis Z. blijkt dat hij manipulatief en calculerend is. Ook is hij weinig intelligent en heeft hij een autisme-spectrum-stoornis. Daardoor kan hij zich moeilijk in andere mensen verplaatsen. Het is onduidelijk in hoeverre de stoornis invloed heeft gehad op het doden van Charlotte en hun ongeboren zoon. Wel is hij verminderd toerekeningsvatbaar volgens de psychiater en psycholoog. De kans op recidive is alleen hoog als hij opnieuw in een intieme relatie komt. Dan heeft hij behandeling en begeleiding nodig. Teunis vindt de conclusie van de psycholoog en psychiater confronterend en barst in huilen uit. ,,Ik heb dit nooit van mezelf geweten.''

Noodlot

De relatie tussen Teunis en zijn vriendin Charlotte stond al langer onder druk, toen het noodlot in juli 2017 toesloeg. Om zijn relatie te redden had Z. een relatietherapeute uitgenodigd om te bemiddelen. Maar ook in de aanloop daarnaartoe lopen de emoties hoog op. Charlotte had hem verteld de relatie definitief te willen beëindigen. Toen sloegen bij Teunis de stoppen door en stak hij Charlotte verschillende malen. Ook probeerde hij haar te wurgen. De therapeute was op dat moment in een andere ruimte van het huis. Charlotte overleed aan haar verwondingen, net als haar nog ongeboren kind.

Nadat Charlotte was neergestoken sloeg Teunis op de vlucht. Na een klopjacht in de omgeving van Linschoten werd hij opgepakt. Op de vlucht deed Z. een zelfmoordpoging. Na een kort verblijf in het ziekenhuis ging hij de cel in en bekende al tijdens de eerste verhoren dat hij Charlotte om het leven heeft gebracht. Hij verklaarde een waas voor zijn ogen te hebben gekregen. Op de avond van de steekpartij plaatste Z. al een bericht op zijn Facebookpagina dat las als een bekentenis en een verklaring tegelijk.