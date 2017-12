LIVE: Teunis Z. belde Charlottes ouders en zei dat 'ze tussen zes plankjes thuiskomt'

Z. vertelt in tranen hoe hij delen van de gebeurtenis ziet: ,,Ik heb het gedaan, maar kan het me niet herinneren. Ik zie flitsen voor me.'' Volgens de verdachte vertelde Charlotte dat hij de vader niet mocht zijn van hun nog ongeboren kind en zou hij het kind van niet mogen zien.



Terwijl de relatietherapeute in huis is, krijgen de twee ruzie over het dochtertje van Charlotte. Teunis vond dat het meisje, geboren tijdens een eerdere relatie van Charlotte, naar bed moet omdat ze niet bij het gesprek aanwezig zou moeten zijn. Terwijl hij haar in bad stopt, vertelt Charlotte de therapeute over de relatie. ,,Er werden dingen verdraaid en ik werd zwart weggezet'', zegt Teunis.



Charlotte belt met haar moeder tijdens het gesprek. Ze geeft ook de telefoon aan Teunis. Die krijgt de wind van voren van zijn schoonmoeder. Na het gesprek belt ze de politie, omdat ze de zaak niet vertrouwd. De politie gaat naar hun nieuwbouwwoning aan de Lopikse Lekdijk, maar belt onderweg naar de woning. Als de relatietherapeute zegt dat er geen noodsituatie is, keert de politie om.