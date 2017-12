LIVE: Teunis Z. voor de rechter voor doodsteken zwangere vriendin

Koninklijke onderscheiding voor initiatiefnemer Austerlitz Zorgt

9:05 Jan Snijders, initiatiefnemer van de coöperatie Austerlitz Zorgt, heeft de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gekregen. „Eigenlijk hebben we in Zeist en Austerlitz niet zo goed door dat dit hét burgerinitiatief is van Nederland.”