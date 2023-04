LIVE | Utrecht maakt zich op voor Koningsnacht, Rode Kruis waarschuwt voor kou

Sophia (61) eet altijd uit tuin in park Ons Buiten: ‘Alles wat ik heb gebruikt, heb ik gevonden in containers’

Sophia Anastasia (61) is in haar volkstuin de overhangende takken van de meidoorn aan het wegsnoeien. ,,Een meidoorn is heel mooi. Als hij bloeit, ziet het eruit alsof het gesneeuwd heeft. Maar hij heeft gemene stekels. Ik maak de takjes zo klein mogelijk omdat ik het afval composteer, ik gooi niks weg.’’