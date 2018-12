LIVE: Verdachte moord op broer kroongetuige voor de rechter

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:10 Op het Gerrit Rietveld College in Utrecht gaan leerlingen in debat over vuurwerk en de veiligheid daaromtrent. Dat doen ze met de gemeente, hulpverleners en wijkbewoners. Burgemeester Jan van Zanen is ook aanwezig. Het zal gaan over de gevaren van vuurwerk en hoe de jaarwisseling voor iedereen veilig kan blijven. Aanmelden kan via guerchom@teamalert.nl. Het debat is van 15.30 tot 17.00 uur.