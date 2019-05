LIVE | Verdachte moord op Laura Korsman (24) voor de rechter

Korte samenvatting van de zaak

Op 11 juli 2018 werd het levenloze lichaam van Laura Korsman (24) gevonden, in haar studentenhuis aan de Bosboomstraat in Utrecht. Een paar uur later werd haar ex-vriend Zamir M. aangehouden in Nieuwegein. Nadat Laura eerder de relatie beëindigde, begon M. haar lange tijd te stalken. Telefonisch, bij haar thuis en op haar werk in het UMC. Laura deed aangifte en M. kreeg een straatverbod. Ook kreeg Laura een alarmknop van de politie, mocht M. zich weer laten zien. M. heeft in een eerdere zitting niet ontkend dat hij op de dag van de moord aanwezig was in de woning van Laura en zal, volgens zijn advocaat, vandaag ook meer openheid van zaken geven. Ook gaat het Openbaar Ministerie vandaag een strafeis uitspreken. Lees hier meer over die fatale 11 juli 2018.