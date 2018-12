LIVE: Verdachte schoot broer kroongetuige dood en ging daarna naar werk

Shurandy S. moet zich vandaag in de Amsterdamse rechtbank verantwoorden voor de moord op Reduan B. Reduan was de broer van de kroongetuige in het onderzoek naar een groot crimineel netwerk in Amsterdam en Utrecht. Verslaggever Yelle Tieleman twittert live vanuit de rechtbank. De zitting begint naar verwachting rond 09.00 uur. Het artikel wordt aangevuld.

De moord op Reduan in maart van dit jaar kwam zes dagen nadat het Openbaar Ministerie (OM) zijn broer Nabil presenteerde als kroongetuige. De moord op Reduan, een hardwerkende man die niks te maken had met het criminele milieu, lijkt daarom ook een directe vergelding te zijn.

Verdachte ‘zeer gespannen’

Aan het begin van de zitting laat Shurandy S. weten ‘zeer gespannen’ te zijn. Hij gaat antwoord geven op vragen van de rechtbank. De nabestaanden van Reduan zijn ook aanwezig, maar zitten uit veiligheidsoverwegingen in een andere zaal mee te kijken. Hun stem is wel te horen als zij gebruik maken van hun spreekrecht.

Verdachte Shurandy S. heeft al bekend de moord op Reduan te hebben gepleegd, maar zegt niet te hebben geweten dat het om de broer van de kroongetuige ging. S. wil niet zeggen van wie de moordopdracht kwam, maar het OM heeft sterke vermoedens dat deze werd gegeven door Ridouan Taghi, een van de meestgezochte criminelen van Nederland.

‘Ik was de aangewezen persoon’

De rechter wil van S. weten hoe hij verzeild is geraakt in deze wereld en waarom juist hij werd benaderd om de liquidatie op Reduan uit te voeren. S.: „Ik wil daar niet te diep op ingaan. Ik denk dat ze (de opdrachtgevers, red.) mij vroegen omdat het in die periode heel slecht met mij ging. Ik gebruikte coke, relatie ging slecht. Ik was de aangewezen persoon.”

S. zag het leven niet meer zitten en was verslaafd. Toen hem in oktober 2017 100.000 euro werd aangeboden om de moord te plegen, heeft hij in een split-second toegezegd. Hij hoorde vervolgens maanden niks, tot hij in januari plots bericht kreeg dat hij een garagebox moest huren.

Foto, naam en adres

Vervolgens kreeg S. een foto, naam en adres van Reduan. Het was eigenlijk het plan om Reduan dood te schieten als hij thuis in de auto zou stappen om naar werk te rijden, zegt S.

„Ik had geen plan. Ik dacht: ‘Het moet zo snel mogelijk gebeuren, dan en ik hier vanaf’.” Hij had ook niet verwacht het er zelf levend vanaf te brengen. Als de rechter aan S. vraagt om te vertellen wat er op de dag van de moord (29 maart 2018) is gebeurd, wordt hij emotioneel en komt moeilijk uit zijn woorden.

Na moord aan het werk

„Alles ging op de automatische piloot”, verklaart S. De rechtbank beschrijft de beelden die beveilingscamera’s hebben vastgelegd. Te zien is hoe Shurandy S. bij aankomst bij het bedrijf van Reduan in Amsterdam een praatje maakt met iemand. S. dacht in eerste instantie dat deze persoon het doelwit was. Pas later arriveert Reduan.

Vervolgens loopt S. het bedrijf binnen en bedenkt ter plekke de smoes dat hij een sollicitatie heeft. Op de beelden is te zien hoe S. aan zijn wapen voelt dat hij bij zich draagt. Uiteindelijk volgt S. Reduan de trap op en zijn er drie schoten te horen. Daarna nog drie. Shurandy S. vlucht het gebouw uit en rijdt weg in een zwarte auto, die hij later -tevergeefs- in brand probeert te steken. Bij de vlucht verliest S. een handschoen, waar de politie het dna van de verdachte op aantreft.

Aan het werk in Weesp

Na de moord vluchtte Shurandy per auto weg van de NDSM-werf, waar Reduan werkte. Het in brand steken van de vluchtauto mislukte. Daarna pakte S. de bus naar Amsterdam CS en vervolgens de trein naar Weesp. Daar is hij vervolgens gewoon aan het werk gegaan.

Collega’s hebben verklaard dat Shurandy die dag een afwezige indruk maakte. Zelf had S. het idee dat hij sowieso die dag opgepakt zou worden door de politie. Dat gebeurde uiteindelijk een dag later.

‘Dit moest gewoon gebeuren. Basta’

De rechter wil van S. weten hoe hij de beloofde 100.000 euro zou krijgen. S. antwoordt dat hij het geld nooit heeft gehad en ook geen voorschot heeft gekregen. Of de verdachte de moordopdracht niet kon weigeren, antwoordt hij: „Ik wist met wie ik te maken had. Het was duidelijk gemaakt dat dit gewoon moest gebeuren. Basta.” Namen wil S. niet noemen.

Shurandy S. zegt niet te hebben geweten dat doelwit Reduan S. de broer van kroongetuige Nabil was. Hij wist überhaupt niet dat er een kroongetuige was. Op de vraag of hij de moord ook uitgevoerd zou hebben als hij dit wel had geweten, wil S. geen antwoord geven.

S. kwam hier pas achter toen hij later op de dag thuiskwam en het nieuws zag. De verdachte wist gelijk: „Ik zit echt diep in de shit.”

