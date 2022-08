LIVE | Wielergekte La Vuelta in Utrecht, renners Jumbo onder luid applaus ontvangen op Vredenburgplein

Menselijke botten in tuin mogelijk van geruimd kerkhof: ‘Ik speelde daar als kind al tussen schedels’

De vondst van twee menselijke schedels en twee onderkaken in een achtertuin aan de Snoeckgensheuvel, doet bij Amersfoorter Siebo Wesdorp jeugdherinneringen herleven. Op de bewuste plek was in de jaren vijftig een verwilderd veldje. Een spannende speelplek, want er lag een hoop zand met botten en schedels.

12:09