Lize (33) heeft Down, maar krijgt géén vaccin omdat ze zelfstandig woont: ‘Ik wil ook’

VIDEO Hoog bezoek: koning Wil­lem-Alexan­der gaat langs bij test- en prikloca­ties in regio Utrecht

9 februari Houten was de eerste Utrechtse gemeente waar een coronabesmetting werd vastgesteld. Het was ook de eerste gemeente in deze regio waar getest werd én waar nu wordt gevaccineerd. Vandaag was Houten bovendien de eerste Utrechtse gemeente waar koninklijk bezoek uitgebreid werd bijgepraat over de laatste stand van zaken rond het vaccineren.