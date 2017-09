Lobby van Nederlandse regering zorgt voor financiële strop van alFitrah

Als gevolg daarvan is de organisatie van imam Suhayb Salam in grote financiële problemen gekomen en volledig afhankelijk van donaties en benefietacties. Vorige week nog besloot de rechter dat alFitrah haar moskeepand in Overvecht binnen vier weken moet verlaten als gevolg van aanhoudende betaalproblemen. De laatste twee jaar wordt de huur die alFitrah jaarlijks moet betalen (ongeveer 214.000 euro) gefinancierd via online benefietacties.

Autoriteiten

Bronnen rond het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigen dat de Nederlandse overheid in contact staat met autoriteiten in Koeweit en Qatar. Als gevolg van die lobby vanuit Nederland geven deze landen meer openheid als een liefdadigheidsinstelling of organisatie voornemens is geld te doneren aan een Nederlandse islamitische organisatie. De Nederlandse overheid kan dan aangeven of dat ‘gewenst’ is. In het geval van alFitrah zijn deze transacties ongewenst. Mede daardoor zijn er de laatste twee jaar geen oliedollars aan alFitrah gedoneerd.

Volledig scherm De alFitrah-moskee. © ANP

De lobby om alFitrah niet meer te financieren komt niet alleen van de Nederlandse overheid. Ook andere Nederlandse islamitische organisaties die actief zijn in de Golfstaten om geld te verzamelen drukken de leiders en autoriteiten op het hart om imam Salam niet te helpen.

,,Het is bij deze mensen inmiddels ook duidelijk dat Salam op zeer slechte voet staat met de Nederlandse overheid. Daarmee willen deze mensen niet geassocieerd worden", vertelt een zeer goed ingevoerde bron. Eerder haalde minister Asscher van Sociale Zaken meermaals uit naar alFitrah. ,, Deze moskee speelt een kwalijke rol. De Nederlandse samenleving verdient het niet te worden vergiftigd met zieke denkbeelden.”

Steun

Eerder ontving alFitrah wel financiële steun uit onder meer Koeweit. Het AD publiceerde in januari 2016 een betalingsbewijs van de International Islamic Charity Organization (IICO), de grootste liefdadigheidsinstelling uit Koeweit. Deze organisatie maakte een bedrag van ruim 136.000 euro over. Ook onthulde het AD dat alFitrah intensief samenwerkt met Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), een organisatie die in juni 2008 door het Amerikaanse ministerie van Financiën op de sanctielijst is gezet, omdat het financiële en materiële steun zou hebben geleverd aan onder meer Al Qaida. RIHS en IICO werken veel met elkaar samen. De FIOD viel een jaar geleden binnen bij alFitrah omdat het vermoedt dat alFitrah geld witwast en mogelijk terrorisme financiert.

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen blijft benadrukken dat alFitrah er

goed aan doet om meer openheid te geven over haar financiering. Hij zegt geen indicatie te hebben dat terroristische organisaties financiële steun hebben verleend aan alFitrah.