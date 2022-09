Loenen krijgt 40 tijdelijke woningen voor starters en daklozen

Stichtse Vecht heeft lang gezocht naar een locatie. De woningnood in de gemeente is enorm en de afgelopen jaren zijn er er slechts mondjesmaat sociale huurwoningen bij gekomen.

Voorrang voor inwoners van Loenen

Het merendeel van de woningen is voor starters. Inwoners uit Loenen krijgen voorrang. De rest wordt verdeeld over twee groepen. De eerste categorie zijn zogeheten marginaal gehuisvesten: mensen die tijdelijk slapen bij bijvoorbeeld vrienden en familie of in een caravan. De rest is gereserveerd voor dak- en thuislozen. Voor hen komt er begeleiding.