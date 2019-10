Lonely Planet adviseert Utrecht aan toeristen, maar zo mooi is het hier helemaal niet hoor

1. Welke Domtoren?

Het beklimmen of bekijken van de Dom staat voor veel dagjesmensen en toeristen torenhoog op het lijstje. Maar de laatste tijd komen zij van een koude kermis thuis. Het ‘unique selling point’ van de stad lijkt sinds deze zomer meer op een flatgebouw dan op een kerktoren. Het beklimmen kan dan nog wel, maar een foto van de Domtoren in volle glorie zit er echt niet in. Tot 2023 blijft de Dom voor restauratie in het stalen omhulsel.