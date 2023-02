Loopgravenoorlog om golfcentrum in Noorderpark duurt voort: rechter moet knopen doorhakken

Gemeente grijpt in: elke dag dat nieuwe golfcen­trum in Noorder­park open is, volgt een boete van 10.000 euro

De oefenbaan is nog niet af, de verlichting is niet volgens de afspraken en er moeten meer bomen komen. De gemeente De Bilt is zo ontevreden over het nieuwe golfcentrum Chi Chi The Golf Venue in het Noorderpark in Groenekan, dat ze de boel per direct wil sluiten. Elke dag dat het centrum tóch open is, kost de eigenaar 10.000 euro.