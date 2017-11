Lopik en IJsselstein houden herdenkingsbijeenkomsten

Herdenkingsbijeenkomsten waar nabestaanden hun overleden dierbaren kunnen gedenken, vinden in de komende weekends plaats in IJsselstein en Lopik.

In Lopik kunnen nabestaanden hun dierbaren zaterdag 18 november gedenken vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis in Benschop. Deze avond wordt muzikaal begeleid door Gospelkoor El Shaddai uit Lopik en soliste Eline van Os. De organisatie berust bij uitvaartondernemer Midland.

De tekstregel ‘Dood ben ik pas als jij me bent vergeten’ uit het nummer Testament van Bram Vermeulen is het thema van de bijeenkomst in IJsselstein, die op zondagmiddag 26 november vanaf 14.00 uur plaatsvindt in de grote zaal van het Fulcotheater.

‘Kaarslichtceremonie’

In IJsselstein ligt het initiatief bij uitvaartondernemer Robert Landsman. Het programma bestaat uit een ‘kaarslichtceremonie’, waarbij namen van overleden dierbaren genoemd zullen worden. Voorts zal Daan Westerink, rouwdeskundige uit Utrecht, stilstaan bij het thema van de bijeenkomst. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door singer-songwriter Roos Blufpand en het dameskoor Dutch Pride. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en een kop koffie te drinken in de foyer van Fulcotheater.