Lopik en Vianen stemmen voor opheffing PAUW-bedrijven

De gemeenteraden van Lopik en Vianen stemmen in meerderheid in met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling PAUW-bedrijven en het anders organiseren van de sociale werkvoorziening (Wsw). Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) gaat de taken overnemen.

De raden van beide gemeenten hebben dat dinsdagavond besloten. In Vianen gaat het om een unaniem besluit, in Lopik betreft het een meerderheidsbesluit van CDA en VVD. CU, PvdA en SGP vonden dat er nog te veel onzekerheden zijn om het besluit tot opheffing nu al te nemen. Zij wilden opheffing uitstellen totdat er meer zekerheden zijn over het uitwerken van het Leerbedrijf en de organisatie van de afdelingen Schoonmaken en Groen.

Mensen met een arbeidsbeperking blijven verzekerd van werk, ook als ze een beschutte werkplek of extra begeleiding nodig hebben. Wel is het mogelijk dat de aard van het werk verandert. Details zijn in dit stadium nog niet te geven, maar wethouder Johan van Everdingen belooft 'maatwerk' en zekerheid voor alle werknemers. ,,Met die toezegging zijn we in elk geval blij'', zei Rik Dekker (PvdA).

Intentie is gelijk

Werkzekerheid voor de werknemers is een voorwaarde voor het Lopikse gemeentebestuur, dat in de organisatie gezamenlijk wil optrekken met Lekstroomgemeenten Vianen, IJsselstein en Nieuwegein. De manier van uitvoeren is niet voor elk van de vier gemeenten exact gelijk; ieder legt zijn eigen accenten, maar de intentie is gelijk. De werkzaamheden van de PAUW-bedrijven worden ingevoegd bij de WIL en de huidige en toekomstige opdrachtgevers van PAUW blijven betrokken, evenals de Adviesraad Sociaal Domein.

De ondernemersraad van PAUW is niet blij. Ze vindt dat het in de huidige plannen ontbreekt aan duidelijkheid en dat meer details nu al kunnen worden geregeld. De ondernemersraad vreest versnippering en het verloren gaan van de opgebouwde kennis en ervaring bij PAUW.