Lopik rouwt na tragisch ongeval waarbij moeder (39) van twee jonge zoontjes om het leven komt

Lopik is in de rouw na het tragische ongeval dat vorige week woensdag plaatsvond in het dorp. Een vrouw (39) werd tijdens het wandelen met een vriendin aan de M.A. Reinaldaweg van achteren geschept door een auto. Dat overleefde ze niet. Ze laat een man en twee jonge zoontjes na.