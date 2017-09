Lopik trekt de portemonnee voor arme gezinnen en ouderen

Structureel

Zijn partij kwam met de oproep, nadat staatssecretaris Jetta Klijnsma in 2016 structureel 100 miljoen extra had uitgetrokken voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Volgens statistische berekeningen groeien ongeveer 400 kinderen in Lopik op in een gezin dat problemen heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Ouderen die van een laag inkomen moeten rondkomen, krijgen niet altijd de financiële ondersteuning die voor hen beschikbaar is, omdat ze de hand niet willen ophouden, de weg niet weten of niet bekend zijn in de administratie van de gemeente. Daarom wil Lopik ook de communicatie en voorlichting rondom regelingen voor minima uitbreiden.