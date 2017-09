Lopik trots op vier (!) polsstokkampioenen

Maar liefst vier Nederlands kampioenen in één sport en één gemeente. „De gemeente Lopik is buitengewoon trots”, zei burgemeester Jan Pieter Lokker vanavond bij de huldiging van de kampioenen in het polsstokverspringen.

De burgemeester vond de prestaties bijzonder genoeg om de nieuwe titelhouders, hun trainers en familie op het gemeentehuis uit te nodigen voor een extra trofee en een bos bloemen.

Reinier en Fabiënne Overbeek uit Benschop en Demi Groothedde uit Jaarsveld werden vorige week zaterdag in Jaarsveld nationaal kampioen in de categorieën jongens, dames en meisjes. Roy Velis won afgelopen weekeinde in Friesland bij de jeugd tot 12 jaar. Voor hen is er een apart kampioenschap omdat deelnemers onder 12 jaar kleinere schansen en kortere stokken gebruiken.

Het NK is de belangrijkste wedstrijd van het polsstokseizoen. In Jaarsveld sprongen de deelnemers onder prima weersomstandigheden voor 2.000 toeschouwers nieuwe kampioenschaps- en persoonlijke records. Het meest verrassend was de prestatie van Fabiënne Overbeek, die met 16.05 meter verder sprong dan de vrouwen die de laatste jaren in de damescategorie domineren: Marrit van der Wal (It Heidenskip) en Dymphie van Rooijen (Harmelen). Roy Velis, 11 jaar, won al voor het vierde jaar op rij bij de jeugd. Reinier en Fabiënne Overbeek, broer en zus, zorgden voor de noviteit van twee kampioenen in één gezin.

Super-de-luxe

Het polsstokverspringen kent 400 beoefenaars in de regio's Utrecht en Zuid-Holland ('Holland') en Friesland. Dat de sport voornamelijk regionaal blijft, komt omdat het beoefenen staat of valt met een accommodatie in de omgeving. „Een goede accommodatie kost 150.000 euro. Het is super-de-luxe dat wij twee mooie accommodaties in één gemeente hebben. Dat dateert nog van de tijd dat Jaarsveld en Polsbroek aparte gemeentes waren”, zegt trainer Ronald Overbeek van de vereniging in Polsbroekerdam. Hij is oud-springer en traint nu zijn kinderen Reinier en Fabiënne. Overbeek: „Zonder accommodatie gaat het niet. Als je elke keer 100 kilometer moet rijden om te kunnen trainen, gaat de lol er gauw af.” De populariteit is groeiende, zegt Overbeek. „Onze eerste en tweede klasse zitten nu zo vol dat we overwegen een derde klasse te beginnen, om iedereen tegemoet te kunnen komen.”