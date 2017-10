Lopik weer in actie tegen illegaal wonen op recreatieparken

Nieuwe bewoners van recreatiewoningen kunnen bezoek verwachten van de gemeente Lopik. Het hele jaar door in zo'n huisje wonen is illegaal. Het komt minder voor dan een paar jaar geleden, maar toch onderneemt Lopik opnieuw actie tegen het fenomeen.

„Mensen mogen zich op elk adres inschrijven als verblijfplaats en wij mogen een inschrijving niet weigeren, maar nog steeds blijkt dat veel mensen niet weten dat je in een chalet, stacaravan of zomerhuisje niet permanent mag wonen”, zegt wethouder Gerrit Spelt.

De gemeente Lopik heeft negen grotere en kleinere recreatieparken. Op een aantal daarvan werd in het verleden permanent gewoond, hoewel dat niet (meer) toegestaan is. De rijksoverheid droeg gemeenten in 2009 op orde te scheppen in het permanent bewonen van recreatiewoningen. Gemeenten moesten het óf legaliseren óf overtreders aanpakken.

Aanpassingen doen

Bewoners moesten zich melden om in aanmerking te komen voor een gedoogbeschikking of een aantal aanpassingen aan hun chalet doen, waardoor het alsnog gelegaliseerd kon worden als hoofdverblijf. „Maar we komen nog steeds adressen tegen waar mensen helemaal niets gedaan hebben om alsnog in aanmerking te komen voor legalisatie of een gedoogbeschikking”, aldus Spelt. „We zijn nu zo ver dat we juridische trajecten willen gaan inzetten.”