Lopik wil oud pompstation Vitens kopen: kans voor verbetering chaotisch kruispunt bij Damweg

Waar mag er dan wél gebouwd worden in Houten? Dat gaat de kiezer in het stemhokje bepalen

Liefst 4800 nieuwe woningen zouden er in Houten moeten komen. Maar de Houtenaren kwamen massaal in opstand tegen die plannen van het gemeentebestuur en het plan sneuvelde roemloos in een referendum. De vraag waar en hoe er dan wél mag worden gebouwd is nu inzet van de gemeenteraadsverkiezingen.

10 maart