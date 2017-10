Lopikse honden uitgelaten over 'dierendagcadeau': eindelijk een speelweide

Het dierendagcadeau aan alle Lopikse honden en hun baasjes is met enthousiast geblaf en vergenoegd gegrom in gebruik genomen. Honden van allerlei soorten en maten renden gistermiddag bij de opening uitgelaten rond op de nieuwe hondenspeelweide aan de westkant van de wijk De Gaarden.

De speelweide, mét opruimplicht, is door de gemeente Lopik ingericht omdat er behoefte bleek aan een locatie waar de viervoeters los rond mogen rennen. Dat mag officieel nergens anders in de gemeente. „Onze honden hebben na hun werk ook ontspanning nodig. Hier kunnen ze zich heerlijk uitleven en kan ik ook eens een bal gooien”, zegt de slechtziende Frieda van Doorn, die met plaatsgenoot Ria Vink en de hulphonden Maggie en Boy de eerste was om het veld in gebruik te nemen.



Frieda van Doorn en Ria Vink wonen beiden op enkele straten afstand. „Het is fijn dat we nu een locatie hebben waar wij zelf naartoe kunnen lopen met de honden”, zegt de eveneens slechtziende Ria Vink. „Wij kunnen niet zelfstandig naar een terrein als Salmsteke.” De vrouwen vroegen anderhalf jaar geleden bij de gemeente om een locatie waar hun honden vrij rond konden rennen en spelen. Een speelweide bleek ook een wens van veel andere hondenbezitters.

„We denken dat dit een waardevolle toevoeging is aan de voorzieningen in de wijk De Gaarden”, zei wethouder Gerrit Spelt tegen de uit de wijk toegestroomde hondenbezitters. „Ik ga vaak met mijn hond Dora naar het park Lopikerhout, maar ik denk dat we hier ook vaste bezoekers worden”, zegt bewoner Henk van Oostrum van de Hendrik Potlaan, terwijl zijn huisdier rondrent over het gras.

Quote Ik ga vaak met mijn hond Dora naar het park Lopikerhout, maar ik denk dat we hier ook vaste bezoekers worden Henk van Oostrum

Afvalbak

Nadat het Snuffelpark en een grasveld bij de Rabobank afvielen, besloot de gemeente een stuk van het weiland langs het wandel- en fietspad rond De Gaarden beschikbaar te stellen. Deze strook grasland kocht de gemeente anderhalf jaar geleden als mogelijke waterberging voor rioolwater uit De Gaarden.