Lopikse zwemplas Salmsteke officieel open: ‘Dit wordt een prachtige plek’

De nieuwe zwemplas op recreatieterrein Salmsteke is officieel open. Na een jaar werkzaamheden kunnen recreanten nu veiliger zwemmen. De verwachting is dat de plas aan de Lek, zodra er vanaf volgend jaar horeca is, veel bezoekers uit de wijde regio gaat trekken.