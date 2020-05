Lorenzo S. blijft ontkennen dat hij zijn vriendin Dunja sloeg en schopte in nacht die haar fataal werd

Lorenzo zit in de cel sinds de dag dat Dunja zwaargewond in haar appartement in wooncomplex City Campus Max werd aangetroffen. Hij verklaarde niets met haar dood van doen te hebben, ze zou ongelukkig ten val zijn gekomen.



Tijdens eerdere openbare rechtszittingen was Lorenzo afwezig en legde hij dus ook geen nieuwe verklaringen af. Vandaag gaat hij volgens zijn advocaat Claudia van Oort wel uit de doeken doen wat volgens hem die zondagochtend in alle vroegte is gebeurd tussen hem en Dunja.



Tijdens de behandeling van de strafzaak zijn vandaag slachtofferverklaringen van nabestaanden te verwachten. Ook komt de officier van justitie met een strafeis tegen Lorenzo, die is onderzocht door deskundigen in het Pieter Baan Centrum.