‘Lucas (25) overleed nadat hij van achteren hard op zijn hoofd werd geslagen door Dirk K.’

Dirk K. heeft toegegeven te hebben geslagen en zei dinsdagochtend tegen de rechters spijt te hebben. ,,Het is vreselijk dat dit is gebeurd en het is niet de bedoeling geweest. Het was een schrikreactie van mij.” Dirk K. beweert dat hij door De Ruwe en zijn vrienden is mishandeld en beroofd, al is daar geen enkel bewijs voor volgens de officier van justitie. De verdachte is het daar niet mee eens. ,,Als ze mij niet hadden beroofd en mishandeld, was dit nooit gebeurd.” De officier zei niet te geloven dat er sprake is geweest van een schrikreactie. ,,Op de beelden is te zien hoe de verdachte in een rechte lijn het eethuis instapt, zich schrap zet en begint met slaan. Dat is geen schrikreactie.”