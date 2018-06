‘Luchtdrummer’ Jelmer mag meespelen met Volbeat in TivoliVredenburg

VIDEODe Hoofddorpse Volbeat-fan Jelmer Stoel (23) mocht maandagavond op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht klimmen om een stukje mee te drummen tijdens het uitverkochte optreden van de Deense rockband. Een dag later kan hij het nog steeds niet geloven.

Dat Volbeat tijdens de optredens veel interactie zoekt met hun fans, wist Stoel wel van het optreden dat hij twee jaar eerder in de Ziggo Dome zag. Maar toen hij maandagavond pal voor het podium in de Ronda stond los te gaan, kon hij niet bevroeden dat de bandleden contact met hem zouden zoeken.

,,Ik stond van begin af aan te luchtdrummen, iets wat ik graag doe bij optredens'', vertelt hij. ,,Halverwege de set zei zanger Michael Poulsen ineens: 'Hey, jij kunt best goed luchtdrummen'. Ik geloofde eerst niet dat hij het tegen mij had. Maar toen vroeg hij daarna: 'Wil je niet even op het podium komen om onze drums te bespelen?'''

Knielen voor de drummer

Alles wat zich daarna afspeelde, gebeurde volgens Stoel in een waas. ,,Ik klom het podium op, knielde nog even voor drummer Jon Larsen en heb daarna de stokjes van hem overgenomen. Ik heb niet echt bijgehouden hoelang ik achter de kit heb gezeten, misschien een minuut of twee. Ik ben geen 'pro' drummer, maar toen ik terug in de zaal was kreeg ik complimenten van andere fans voor mijn spel en ritmegevoel.''

Volledig scherm Zanger Michael Poulsen en drummer Jon Larsen tijdens een optreden van Volbeat op het Ketelhuisplein in Eindhoven in 2017. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Dat Jelmer Stoel het optreden in zijn eentje bezocht en het moment dus niet kon delen met vrienden, deert hem niet: ,,In de zaal kreeg ik al heel veel mooie reacties. Volbeat-fans zijn als een grote familie.'' In de trein terug naar Hoofddorp kwam de ontlading. ,,Ik heb zitten huilen van blijdschap. Ik denk echt dat dit het mooiste moment van mijn leven was.''

The day after kan Stoel nog nauwelijks geloven wat hem is overkomen. ,,Ik heb nu de drumstokjes in mijn hand en als ik ernaar kijk moet ik mezelf wel even in de arm knijpen'', zegt hij. ,,Ik heb op Facebook aan fans gevraagd of ze filmpjes van het optreden naar me willen sturen en ik krijg nog foto's van de huisfotograaf van de band. Hopelijk volgt er meer.''