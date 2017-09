Luchtkwaliteit Utrechtse Heuvelrug voldoet aan norm

Er zijn op vier drukke verkeerspunten metingen verricht. In de omgeving van de A12 zijn drie metingen verricht: op de Hoofdstraat bij Driebergen, op de Tuindorpweg in Maarn en op de Woudenbergseweg in Maarsbergen. Ondanks dat de snelweg een paar jaar geleden met een rijbaan is verbreed, bleef de luchtkwaliteit onder de norm, ook onder die van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie).