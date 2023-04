Luchtvaartdeskundige: nieuwe aanvliegroute over provincie Utrecht is beter voor het milieu

Vrees voor nieuwe aanvlieg­rou­te Schiphol: ‘Je ligt te trillen in bed, dat wordt alleen maar erger’

Inwoners van Utrecht west hebben zorgen over de nieuwe aanvliegroute die Schiphol in 2027 klaar wil hebben. Die route gaat over het noordelijk deel van de provincie en levert meer vliegverkeer en dus ook meer herrie op. Een petitie tegen aanleg van de baan is al meer dan 14.000 keer ondertekend.