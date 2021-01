Luidruchtige haan van Utrechter (38) zorgt voor flinke ruzie in de buurt: ‘Ik dacht dat ik een kip had gekocht’

Dementeren­de Houtenaar (51) staat terecht voor fraude, maar herinnert zich weinig van fraude die hij pleegde

4 januari Een Houtenaar gaat de mist in wanneer hij de tankpas van zijn werkgever gebruikt om privé te tanken. Hij zou in twee maanden voor ongeveer achthonderd euro aan benzine hebben getankt en verschijnt daarvoor, twee jaar later, in de rechtbank.