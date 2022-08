Luisterboeken vindt schrijfster en columnist Marjan Berk een gruwel, en dús opent ze een mini-bieb

video Marjan Berk (88) doet - met pijn in het hart - honderd dozen vol boeken van de hand: ‘Je hele leven komt aan je voorbij’

Hoeveel boeken bezit Marjan Berk (88)? Precies zou de schrijfster en columniste van deze krant het niet weten. Maar laten we het houden op een stuk of vierduizend. Honderd dozen vol. Zoiets zal het zijn. Dit weekend is ze in Utrecht, waar haar privécollectie in de verkoop gaat.

25 juli