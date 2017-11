Lukasz S. hoorde stemmen voorafgaand aan Rabobankmoord op Corrie

Lukasz S. zit in een spijkerbroek en wit overhemd in de rechtbank. Hij vertelt dat hij op de bewuste ochtend vroeg wakker werd. ,,Ik sliep slecht, hoorde allerlei stemmen in mijn hoofd. Ik wilde niemand doden. Het gebeurde door mijn ziekte.’’

S. hoorde stemmen van Judas en Satan. Die zouden zijn oren en neus fysiek willen veranderen. Daarom droeg de 31-jarige man een band om zijn oren en neus, ter bescherming.

Verward

Sinds september vorig jaar slikte Lukasz S. geen medicijnen meer. Zijn moeder stuurde ze wel op, maar hij nam ze niet in. Hij dacht hij gezond was en slikte ze niet meer vanwege religieuze redenen. Ook had hij het idee dat er een samenzwering gaande was om hem een ziekte aan te praten. Met het mes wilde hij laten zien dat hij zich zou verdedigen. Vlak voor het incident zeiden stemmen dat hij iemand moest verwonden. ,,Ik ben geen slecht persoon, maar de ziekte was sterker dan ik. Kon ik de tijd maar terugdraaien.’’

De psychose waar hij ten tijde van het incident in zat herkende hij niet goed, omdat die zich anders ontwikkelde dan de keer ervoor. Dat was in september 2016 in Stockholm, waar hij zelfmoord wilde plegen. Hulp wees hij daarna af. ,,Had ik die maar aangenomen’’, zegt hij nu. S. had direct spijt van de steekpartij. Maar moord met voorbedachten rade, zoals hem ten laste wordt gelegd, was het volgens hem niet. ,,Mijn gedrag na het steken is niet logisch. Dat toont aan dit geen vooropgezet plan was.’’

De moeder en echtgenoot van Corrie lezen in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. ,,Dit was een laffe en zinloze daad. Hoe vertel je zulke jonge kinderen dat je mama dood is? Helaas besliste Lukasz S. dat Corrie maar 41 jaar mocht worden. Mijn dochters zijn bang om mij ook kwijt te raken. Ze missen hun moeder verschrikkelijk. De impact is enorm. Geen enkele straf is afdoende. Wij krijgen Corrie nooit meer terug. Wij hebben levenslang. Het is zo ongelooflijk laf.''

Reizen