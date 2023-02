Lukt het niet om een stage te vinden vanwege je achternaam? Deze app moet dat gaan veranderen

Niet stagiairs, maar werkgevers moeten dit jaar éxtra hun best doen bij speeddates ROC Midden Nederland

Ieder jaar organiseert ROC Midden Nederland in Nieuwegein speeddates voor horeca-studenten die op zoek zijn naar een stage. Woensdag is het weer zover, alleen zijn het niet de studenten die zich van hun beste kant moeten laten zien, maar de leerbedrijven. Met zo’n drieduizend openstaande horecavacatures in de provincie Utrecht hebben de studenten namelijk veel keuze. Vijf vragen hierover aan Joost Heeroma, woordvoerder van ROC Midden Nederland.

1 februari