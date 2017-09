Lunetten wil toerist naar buiten de Singels trekken

Vier inwoners van de wijk Lunetten staken anderhalf jaar geleden de koppen bij elkaar. Zaterdag presenteerden ze het resultaat van hun werk aan wethouder Lot van Hooijdonk. Het is een gids van 128 pagina’s met veel foto’s over Utrecht Lunetten, de wijk die dit jaar 40 jaar bestaat.



Een van de initiatiefnemers is Leena Määttänen (61). De geboren Finse woont al sinds 1983 in de wijk. Ze is actief in de natuurwerkgroep en verzorgde daarvoor al eens rondleidingen. ‘‘We wilden die rondleidingen eens op papier zetten. Dan zijn ze voor iedereen toegankelijk.’’ Volgens Määttänen is vooral de natuur in de wijk bijzonder. ‘‘Er groeien hier bijvoorbeeld verschillende soorten wilde orchideeën. Die kom je in de stad normaal niet tegen.’’ Behalve de natuurlijke attracties – meer dan 600 planten- en meer dan 50 vogelsoorten) worden in de gids ook historische mijlpalen, zoals het eerste huis, en kunstwerken – van grafitti tot ‘de grote champignon’ – besproken.