Lyanne verloor twee naasten en toch zoekt ze de dood vrijwillig op in een hospice

In het hospice in Nieuwegein zorgt ze samen met collega’s voor de gasten, ontvangt hun familie en doet huishoudelijke taken. ,,Bij dat laatste vinden vaak de mooiste gesprekken plaats. Zo was er een man die ik maar één dienst heb meegemaakt, omdat hij voor euthanasie had gekozen. We keken elkaar aan en het klikte. Trots liet hij zijn foto’s zien en vertelde me over zijn leven.’’