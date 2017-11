‘Maak van de Kanaalstraat een eenrichtingsweg’

PollBewoners en ondernemers willen dat de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok een eenrichtingsweg wordt om de veiligheid in de winkelstraat te verbeteren.

Bewoners en ondernemers hebben het plan samengevat in een ‘buurtvisie’, die binnenkort aan wethouder Lot van Hooijdonk wordt overhandigd. Daarna gaan haar ambtenaren bekijken of het plan uitvoerbaar is.

Compromis

Het plan is een compromis van bewoners en winkeliers, die al jaren tegenover elkaar staan in een discussie over wat er met de Kanaalstraat moet gebeuren. Racen, dubbel parkeren en keren op de weg zorgt al lang voor gevaarlijke situaties in de straat. Bewoners zien daarom graag een deels autovrije Kanaalstraat. De winkeliers zien dat echter niet zitten omdat ze vrezen klanten kwijt te raken.

Het compromis is eenrichtingsverkeer vanaf de moskee richting de JP Coenstraat. In het stuk bij de Damstraat waar de Albert Heijn zit moet de rijrichting worden omgedraaid, zodat sluipverkeer van de Graadt van Roggenweg naar de Vleutenseweg onmogelijk wordt gemaakt.

Als de maatregelen tot overlast in zijstraten van de Kanaalstraat leiden, moet later bekeken worden of de rijrichtingen daar ook aangepast moeten worden, staat in de buurtvisie.

Drempels

Vorig jaar werden al drempels in de Kanaalstraat en Laan van Nieuw Guinea neergelegd om de hardrijders af te remmen. Ook kregen de fietspaden een andere kleur om het onderscheid met de hoofdrijbaan duidelijker te maken. De gemeente gaf toen al aan dat het tijdelijke maatregelen zijn. Binnen enkele jaren moet het riool vervangen worden en dan is er ruimte om grotere aanpassingen in het straatbeeld door te voeren.