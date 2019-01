Maaltijdbezorger overleden na aanrijding op Amsterdamsestraatweg

UpdateEen maaltijdbezorger die woensdagavond zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de school.

Het gaat om een 15-jarige jongen, die vermoedelijk tussen twee geparkeerde auto’s door de weg overstak en daarbij een passerende auto over het hoofd zag. De klap was zo hard, dat de fiets van de jongen in tweeën brak.

Traumahelikopter

Het ongeval gebeurde ter hoogte van huisnummer 871 op de Amsterdamsestraatweg, in de buurt van bushalte Patrimoniumstraat. De bestuurder van de auto kon niet meer remmen voor de fietser. Hij werd geschept en over de auto gelanceerd. Alle hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse waaronder ook de traumahelikopter. Ook een omstander heeft eerste hulp geboden.

Op Academie Tien, waar de jongen in het derde leerjaar zat, is verslagen gereageerd op het nieuws. ,,Het heeft natuurlijk een enorme impact,‘’ zegt schoolbestuurder Leon de Wit. ,,Het is een kleine school, waar iedereen elkaar kent. Leerlingen die het nodig hebben krijgen hulp."

Condoleanceregister

Volgens hem is er op school een hoekje ingericht waar de overleden leerling herdacht kan worden. Daar ligt onder meer een condoleanceregister waarin de leerlingen iets persoonlijks kwijt kunnen. Of er een herdenkingsbijeenkomst komt, is nog niet bekend.

Ook bij Burger Me, de werkgever van de jongen, is verslagen gereageerd op het overlijden. ,,We zijn er kapot van,” zegt een van de medewerkers. Uit respect voor de familie wilde hij verder geen reactie geven op het ongeval.

Bestuurder