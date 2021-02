Maanden van onrust in Lunetten voorbij: vrouwenbelager aangehouden

De vrouwenbelager zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust in Utrecht. Vrouwen werd geadviseerd om samen te fietsen en verlichte routes te kiezen, zolang er niemand was aangehouden.



Het laatste incident vond volgens de politie plaats op 26 september. Toen werd er een vrouw lastiggevallen op het Houtensepad door een man in een grijze hoodie. De politie hield er toen sterk rekening mee dat het om dezelfde dader ging, die eerder in het grensgebied van Lunetten met Hoograven vrouwen had lastiggevallen.