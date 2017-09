Maandenlang puzzelen op prehistorische skeletten

6.000 jaar lang lagen ze rustig in de Nieuwegeinse klei op bedrijventerrein Het Klooster. Tot ze ruim een half jaar geleden werden opgegraven. Sindsdien worden de prehistorische skeletten uit de Swifterbantcultuur stukje bij beetje blootgelegd in een bedrijfshal in Leiden.

Het gebeurt maar zelden dat zo’n hap in één keer uit de grond wordt gehaald om te onderzoeken op archeologische sporen. Daarom heeft deze bak klei, van meer dan twee bij twee meter, zelfs een naam gekregen. Het is ‘de bak van Nieuwegein’. Hij staat in een bedrijfshal in Leiden tussen stellages vol zakken zand en een kast met werkuniformen van het archeologisch adviesbureau RAAP.

Het was dan ook bijzonder wat afgelopen winter op Het Klooster werd aangetroffen. Drie prehistorische skeletten van zo’n 6.000 jaar oud lagen op dit kleine stukje grond. Een volwassene, een tiener van een jaar of 15 en een jonger kind, zo ontdekte fysisch antropoloog Steffen Baetsen. De jongere skeletten liggen al in onherkenbare stukjes op zijn bureau, klaar om omschreven en veilig verpakt te worden. De volwassene moet nog uit de klei worden gehaald.

Dijbeen te veel

Bottenspecialist Baetsen: „We dachten eerst dat het om twee personen ging, maar het blijken er drie te zijn. Aan het voeteneinde van het kind lagen botten niet meer in anatomisch verband. Door elkaar heen dus. Daar lag in elk geval een rechterdijbeen te veel, dus het moest wel van een derde persoon zijn. Maar opmerkelijk genoeg ligt er niet meer.”

De onderzoeker vermoedt daarom dat de graven later zijn opengemaakt om er botten uit te halen. „Bij de tiener hebben we geen schedel gevonden, maar wel delen van het gebit. Misschien dat de familie of de stam iets van het hoofd heeft meegenomen en er iets anders voor heeft teruggelegd. Je ziet vaker in deze cultuur dat ze later nog iets uit het graf halen.”

Volledig scherm Archeologen Steffen Baetsen en Helle Molthof van archeologisch adviesbureau RAAP doen onderzoek naar de in Nieuwegein gevonden skeletten. © Koen Laureij

Swifterbantcultuur

‘Deze cultuur’ is de Swifterbantcultuur. Vernoemd naar het plaatsje Swifterbant in Flevoland, waar in de jaren 50 en 60 voor het eerst resten van deze cultuur werden gevonden. „Voor de geschiedenis van Nederland is dit een belangrijke fase”, plaatst projectleider Helle Molthof het onderzoek in perspectief. De Swifterbantcultuur bevond zich op de overgang van een zwervend jagers- en verzamelaarsbestaan naar een manier van leven met landbouw, boerderijdieren en permanente bewoning op één plek. En zo zuidelijk als in Nieuwegein waren nog geen sporen van deze cultuur gevonden.

Dat deze mensen het bijzondere gebruik hadden om botten uit een graf te halen, is niet alleen te zien aan die ene grote ‘bak van Nieuwegein’. In de Leidse bedrijfshal ligt nóg zo’n bak uit Nieuwegein, maar iets kleiner. Daar ligt maar één skelet in. De schedel, een gaaf gebit, de ribben, de rechterarm en de bovenbenen zijn duidelijk te zien. „Dit is een vrouw. Dat kun je zien aan het bekken. Het lijkt een nette begraving, maar ook hier is iets mee gebeurd. We hebben nekwervels gevonden bij het dijbeen, bij het bekken en boven de schedel. En de linkerarm ontbreekt: vermoedelijk hebben ze die dus meegenomen en daarbij de wervelkolom verstoord.”

Baetsen noemt het ‘ontroerend’ om te zien dat ook 6.000 jaar geleden de mensen zich betrokken bleven voelen bij hun doden. „Dat het niet eindigt als de persoon begraven is, maar dat ze ideeën hebben over hoe ze hun dierbaren herdenken.” Molthof vult aan: „Wij zouden dat nu oneerbiedig vinden, maar misschien zouden zij het juist wel oneerbiedig vinden om je doden links te laten liggen.”

Omvangrijk

Niet alleen uit de botten valt veel af te leiden over het leven van deze groep mensen. Maar liefst 22.000 stukjes aardewerk, 15.000 stukjes vuursteen en 66.000 stukjes dierlijk bot kwamen bij het zeven van de klei naar boven. Molthof: „Dat is omvangrijk, ook in de archeologie.” Vanuit Nieuwegein zijn al die stukjes naar specialisten van Friesland tot Den Bosch gebracht om onderzocht te worden.

Daaruit is tot nu toe gebleken dat de vondsten in het oostelijke deel van het zoekgebied wat ouder lijken dan die in het westelijke deel. „Daar kan honderd tot een paar honderd jaar tussen zitten”, vertelt Molthof. „In het oosten hebben de gevonden pijlpunten vaak een trapeziumvorm, in het westen hebben ze driehoekige pijlpunten gevonden. Uit eerdere onderzoeken weten we dat die driehoekige vorm pas later voorkwam. Het botmateriaal van de dieren bevestigt een tijdsverschil.”

De overgang van een rondtrekkend naar een vast bestaan, wat de Swifterbantcultuur zo bijzonder maakt, zien de archeologen zelfs terug op het Nieuwegeinse bedrijventerrein. Molthof: „In het oudere oostelijke deel vinden we meer vis, edelhert en bever. Dat zijn dieren waarop werd gejaagd. In het westelijke deel vermoeden we juist relatief veel varkens- en schapenbotten tussen het materiaal. Dat zijn vaak gedomesticeerde dieren. Maar het is lastig: we kunnen aan de botten niet altijd zien of het om een wild exemplaar of een gedomesticeerd dier gaat, of het een varken is of een wild zwijn en of ze dus al echt als vee gehouden werden.”

Vuursteen

Of de mensen min of meer continu in Nieuwegein hebben gewoond of zijn weggetrokken om er eeuwen later terug te keren, is nog niet duidelijk. Wel duidt het relatief kleine percentage verbrand vuursteen erop dat de mensen er niet aan één stuk hebben gewoond, maar waarschijnlijk steeds terugkwamen op dezelfde plek om er een kamp op te slaan.

Door de puzzel steeds completer te maken, weten de archeologen dus al heel wat over deze oude Nieuwegeiners. En ze zijn nog lang niet klaar. „We nemen nog DNA-monsters om het geslacht en mogelijke verwantschappen te bepalen. We halen monsters uit de zone rond het bekken en de buikholte om te onderzoeken op parasieten, wat iets zegt over de gezondheid. En we doen nog isotopenonderzoek: daarmee kun je mogelijk zien waar iemand is geboren en opgegroeid en of die later is verhuisd”, somt Baetsen op. Ook van het graf worden monsters genomen, om bijvoorbeeld te bekijken welke oude stuifmeelkorrels erin terecht zijn gekomen, toen het graf gegraven is. Daaruit kun je soms afleiden in welk jaargetijde de persoon is overleden.

Voorouders

Dat gaat nog wel even duren dus. Of Nieuwegeiners hun prehistorische voorouders daarna kunnen ontmoeten, is nog niet bekend. „Als gemeente hebben we allerlei ideeën en zijn we zeker voornemens om er te zijner tijd wat mee te doen”, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Baetsen heeft in elk geval alvast wat tips. „Doordat de botten fragiel zijn en ze bijna dezelfde kleur hebben als de grond, hebben ze weinig visuele waarde. Mijn suggestie is om een kopie van de skeletten te maken om te laten zien hoe het erbij lag toen we het vonden, en daarbij een paar echte botten in een vitrine om het verschil te laten zien.”