Maarten (34) en Bjorn (42) zijn ook Amy en Victoria: ‘We zijn niet zomaar mannen in een jurk’

Drag is populairder dan ooit, al helemaal sinds de Nederlandse versie van het populaire televisieprogramma RuPaul’s Drag Race uitgezonden wordt op Videoland. RuPaul’s Drag Race is een fenomeen uit de Verenigde Staten, waarin gezocht wordt naar de volgende drag superster. Het tv-programma is internationaal bekend en ook Maarten kijkt het al jaren: ,,RuPaul’s Drag Race heeft mij geïnspireerd om zelf drag ook een keer uit te proberen”, vertelt hij. Zijn vriend Bjorn was in eerste instantie wat minder enthousiast, maar kwam daar al snel op terug. ,,Ik realiseerde me dat ik pas écht de conclusie kon trekken dat het niks voor mij is, als ik het eerst zou proberen.”



Maarten en Bjorn transformeerden zichzelf vijf jaar geleden voor het eerst tot hun extravagante alter ego’s Amy Astoria en Victoria Vyper. ,,We kochten jurken en pruiken op AliExpress, trokken hakken aan en we keken YouTube-tutorials over make-up.” Op naar een dragevenement in de Melkweg in Amsterdam, maar echt als Amy en Victoria naar buiten gaan was nog wel even een dingetje. ,,We stonden bij het raam te wachten totdat er niemand meer op straat te zien was, sprintten naar de auto en scheurden zo snel mogelijk richting Amsterdam, zodat we door niemand herkend konden worden”, vertelt Maarten.

Volledig scherm Dragqueen Victoria Vyper (Bjorn) in de dragroom. © Angeliek de Jonge

Nagefloten

Die eerste vrees was niet terecht. Amy en Victoria kregen alleen maar positieve reacties. ,,We werden op een positieve manier nagefloten, mensen zeiden ‘dames, wat zien jullie er goed uit’ en we kregen een soort vipbehandeling”, zegt Maarten. Ook Bjorn, die eerst sceptisch was, vond het geweldig: ,,Ik was gelijk al aan het bedenken hoe ik de volgende look nóg mooier kon maken.”



Amy en Victoria zijn nu, vijf jaar later, niet meer wég te denken uit de Nederlandse dragscene. Ze zijn te boeken via AbsolutelyDrag en thuis hebben ze zelfs een ‘dragroom’: een kamer met spiegels, een enorme kast waarin de zelfgemaakte outfits hangen en paspoppen met bijna dertig pruiken in allerlei verschillende kleuren en stijlen. De transformatie van Bjorn en Maarten naar dragqueen duurt vier uur. Maarten: ,,Je blijft jezelf, maar je wordt ook een beetje iemand anders. Het moment dat ik me écht Amy voel, is wanneer ik mijn nepwimpers opdoe. Ik ga me vrouwelijker bewegen en gedraag me anders.”

Volledig scherm Dragqueen Amy Astoria (Maarten) in de dragroom. © Angeliek de Jonge

Geen transgender

De mannen vertellen dat veel mensen een verkeerd beeld hebben over dragqueens. ,,We zijn niet zomaar mannen in een jurk. Als dragqueen gebruiken we ons lichaam voor kunst en entertainment”, zegt Bjorn. Hij benadrukt dat ze géén transgender zijn. ,,Veel mensen denken dat we een vrouw willen zijn, maar dat is niet zo. We kiezen voor de vrouwelijke vorm, omdat je daardoor de ruimte hebt om groot uit te pakken.” Maarten vult aan: ,,We krijgen ook vaak de vraag of we het opwindend vinden, maar dat is absoluut niet zo. Maarten en Bjorn hebben een relatie, maar Amy en Victoria zijn eerder zussen. ”

Juist omdat er zoveel vooroordelen zijn over dragqueens, willen Bjorn en Maarten een boodschap meegeven: ,,Doe wat je leuk vindt, zolang je er niemand kwaad mee doet. Laat je door niemand tegenhouden, wij lopen ook rond in een jurk met nepborsten, een pruik en heftige make-up. Maak je eigen keuzes en laat je daarin niet beperken door anderen.”

Drag Race Holland

De eerste aflevering van het programma Drag Race Holland was een paar weken terug al op Videoland te bekijken. ,,Het is heel gaaf dat ons kleine kikkerlandje dit heeft bereikt”, zegt Maarten enthousiast. Hij werd gevraagd om auditie te doen voor het programma, maar dit kwam voor hem niet uit in combinatie met zijn werk als financieel accountant. ,,Wie weet doe ik een volgend seizoen wel mee.”

Maarten en Bjorn hopen dat het beeld over drag verandert doordat er veel meer aandacht voor is op sociale media en televisie. ,,Je kon haast niet om de lancering van Drag Race Holland heen. Hopelijk gaan mensen hierdoor zien dat het echt een talent is: de mannen zijn enorm creatief op het gebied van kleding, haar, make-up en performance, vaak in de vorm van playbacken. Het niveau van de Nederlandse dragqueens doet zeker niet onder voor het niveau in de Verenigde Staten”, vertelt Maarten. Bjorn: ,,Drag wordt steeds meer mainstream. Ik hoop dat mensen ons daardoor beter begrijpen, ook al snap ik dat het eng kan zijn. Vroeger vond ik het ook erg imponerend: een dragqueen straalt zelfvertrouwen uit en je weet dat onder de make-up en kleding toch een man zit.”

Niet erg levendig

Hoewel drag steeds populairder wordt in Nederland, speelt het meeste zich nog steeds af in Amsterdam. De dragscene in Utrecht is niet erg levendig volgens de mannen: ,,We hebben weleens bij een Pann-feest in Tivoli gestaan, we zijn bij het maandelijkse gayfeest Rubber geweest en we waren aanwezig tijdens de Tolerantieweek bij middelbare school UniC. Verder zie je dragqueens bij de Utrecht Pride, af en toe bij gaycafé Bodytalk en Café Kalff, maar dat is het dan ook.”



Volgens de mannen is Utrecht klaar voor meer diversiteit en dus ook voor meer dragqueens. Het doel van de mannen: de Utrechtse dragscene zichtbaarder en groter maken. Samen met Cherry Poppins, ook een Utrechtse dragqueen, waren ze bezig met het organiseren van een dragavond bij LE:EN. Het restaurant was heel enthousiast, maar corona gooide roet in het eten. Maarten en Bjorn: ,,We gaan kijken wat er nu nog mogelijk is om drag naar het grote publiek te brengen, want het zou heel tof én goed voor Utrecht zijn.”

Volledig scherm De Utrechtse dragqueens Amy Astoria (Maarten, links) en Victoria Vyper (Bjorn). © Angeliek de Jonge

