Maarten haalt via tv-programma Dragons Den 300.000 euro binnen voor bedrijf in plantaardige maaltijden

Utrecht deelde de meeste coronaboe­tes uit: één op de 100 inwoners kreeg er een

13:57 Utrecht is één van de koplopers in Nederland als het gaat om de hoeveelheid uitgeschreven coronaboetes. In de gemeente werden maar liefst 4596 coronaboetes en 586 waarschuwing uitgedeeld in de periode tussen 16 maart en 4 april.