Maarten Luther als Darth (kerk)Vader

,,Adolf Hitler?" hoor ik u mompelen. Warm, warm. De schrijver van bovenstaande woorden geldt als inspirator van de Kristallnacht die, niet toevallig, op zijn verjaardag plaatshad. Maarten Luther kon daar niet bij zijn, daar hij toen al 392 jaar dood was. Maar met zijn rabiaat-antisemitische pamflet 'Over de joden en hun leugens' legitimeerde en inspireerde de beroemde kerkhervormer de jodenvervolging van vier eeuwen later wel degelijk.



Luther is 'populairder dan Darth Vader', berichtte het AD dit weekeinde opgetogen, naar aanleiding van de grote Luther-tentoonstelling in het Catharijneconvent. Luthers Playmobil-poppetje zou populairder zijn dan die van the Dark Lord uit de George Lucas-films. Liefst 75.000 kinderen zouden spelen met de beeltenis van een man die schreef: 'We moeten (de joden) als dolle honden eruit jagen, opdat wij hun gruwelijke lastering en alle kwaad niet deelachtig worden'. Daarbij vergeleken is de boef uit Star Wars een kleine jongen.