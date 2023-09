Maarten van Ooijen niet op de lijst van de ChristenUnie: ‘Ze hebben mij even niet nodig’

DE KWESTIE Wat vindt u? Omwonenden balen soms dat ze ‘meegenie­ten’ van festivals, wat is de oplossing?

Utrecht is een echte festivalstad en duizenden bezoekers genieten daar keer op keer van. Maar ook veel omwonenden ‘genieten’ mee, soms tot op grote afstand. Zaterdag was het weer raak bij het festival Smeerboel, dat onder meer in grote delen van Leidsche Rijn luid en duidelijk te horen was.