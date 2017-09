'Maarten van Rossem stopt met plan Promenade Maliebaan'

,,De focus van het gemeenteteam dat zich over de herinrichting van de Maliebaan buigt is te sterk verkeersgericht. Telkens weer krijgt het verkeer voorrang boven het monumentaal karakter van het gebied. Dit in tegenstelling tot de politieke ambitie die pleit voor een autoluwe en fietsvriendelijke stad. Het resultaat is dat er nu een een drietal plannen ligt waar uitsluitend het verkeer de boventoon voert: slechte compromissen in plaats van hele oplossingen'', aldus Van Rossem, volgens de initiatiefgroep.