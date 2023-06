Mag een sekswerker straks legaal thuis klanten ontvangen? Woningeigenaren zijn er niet happig op

Doelman Björn Brachten leidt Handbal Houten naar rand van de BeNe League: ‘Ik ben nu helemaal kapot’

Met 24 reddingen had Björn Brachten een groot aandeel in de 32-22 zege van Handbal Houten op Tachos. De BeNe League lonkt nadrukkelijk. ,,Dit is een mooie buffer.”