Mag het een pontje meer zijn? Actievoerders uit Nieuwer ter Aa trekken bekijks in politiek Den Haag

Rijkswaterstaat wil het pontje over het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) namelijk per 31 december van dit jaar uit de vaart nemen. Reden: de oversteek is door de toegenomen scheepvaart op het kanaal niet veilig meer. Het actiecomité vermoedt dat het gewoon een bezuinigingsmaatregel is en is in het verzet gekomen, aldus actievoerder Egbert Bouman (60). ,,Als het pontje er niet meer is, moeten schoolkinderen omfietsen. Dat is nog veel gevaarlijker.’’

En dus stond er vanmiddag een delegatie uit Nieuwer ter Aa in de Statenpassage van de Hofstad. Om daar de eis om het pontje te behouden met spandoek, bord en handtekeningen kracht bij te zetten. Aanwezig ook onder meer acht van de tien leerlingen van groep 8 van de School met de Bijbel, de Fietsersbond, Wandelnet en wethouder voor Stichtse Vecht Frank van Liempdt.

Het verliep allemaal prima, zegt Bouman. ,,We trokken veel bekijks en SGP’er Kees van der Staaij was er ook. Hij is bekend met de School met de Bijbel en heeft ons zijn steun betuigd.’’

Nu wonen er maar ongeveer 700 mensen in Nieuwer ter Aa. Hoe kom je dan aan 6400 handtekeningen? Bouman: ,,Ook veel mensen uit Breukelen, Loenen en zelfs Abcoude hebben getekend. Net als via de Fietsersbond. Het pontje is een schakel in fietsroutes.’’

Binnenkort neemt minister Halbers een besluit over het pontje, dat sinds 1888 de oevers verbindt. Wat Bouman betreft blijft-ie. ,,Maar als het pontje de dag nadat er een nieuwe fietsbrug is geopend verdwijnt, vind ik het ook goed. Die worden er meer gebouwd over het kanaal, dus dat kan zo copy-paste. Maar dan begint vast de discussie wie dat moet gaan betalen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.