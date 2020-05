Mag je beautysalon eindelijk open, kan het niet omdat die in een sportschool zit...

Wil­lem-jan (42) liet de wolven in DierenPark Amersfoort inslapen: ‘Je went er nooit aan’

7:22 DierenPark Amersfoort heeft vorige week drie jonge wolven in moeten laten slapen. Dierenarts Willem-jan Kitslaar (42) stond daarbij aan het roer. ,,We hebben er alles aan gedaan om te zien of we iets konden verbeteren.”