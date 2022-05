Maggy (25) uit Houten metersgroot te zien op Times Square: ‘Ik kan het nog steeds niet geloven’

Maggy van den Heuvel verruilde drie jaar geleden Houten voor New York om te dansen aan de prestigieuze Alvin Ailey Dance School. Een meisjesdroom die uitkwam. Maar er kwam er laatst nog één uit: ze is levensgroot te zien op een billboard op Times Square én op alle rondrijdende taxi’s in de Amerikaanse wereldstrad.

In 2018 verliet Maggy van den Heuvel Houten om een leven op te bouwen in New York: ze was aangenomen bij de prestigieuze Alvin Ailey Dance School.

Tussen het harde werken door - ze danst dagelijks van 10 uur ‘s ochtends tot half 6 ‘s avonds - bezoekt ze in haar schaarse vrije tijd graag Times Square. Hét plein van de Big Apple. Nu kijkt ze zichzelf aan als ze op het plein staat: ze staat op een metersgroot billboard, waar een video te zien is waarop ze danst voor het sportmerk Nike. ,,Ik heb hier zolang van gedroomd. Ik kan het nog steeds niet geloven!”

Zonnebrillenproject

,,Ik ben via Instagram benaderd door D.L.A films. Ik was mogelijk een geschikt model voor een zonnebrillenproject. Ik heb ze direct video’s opgestuurd en de volgende dag heb ik de brillen gepast. Ik zag het Nike-logo aan de zijkant en zo kwam ik erachter dat het voor Nike was.”

Volledig scherm Maggy is te zien op een billboard op Times Square. © Maggy van den Heuvel

Volledig scherm Maggy op Times Square. © Maggy van den Heuvel

Niet veel later stonden er twee opnamedagen gepland: op een van de koudere dagen in New York stond zij op Washington Square voor de camera een zonnebril ‘te verkopen’. ,,Het was -3 en half 8 ‘s ochtends. Ik droeg veel heatpacks, zodat mijn lichaam warm bleef. Het was de moeite waard: door de adrenaline vergat ik spontaan de kou.”

Billboards

Nu is ze niet alleen op de billboards van Times Square te zien, er rijden ook taxi’s door New York met het gezicht van Van den Heuvel erop. ,,Ik ben letterlijk in heel New York te zien. Ik liep met mijn vrienden door New York en daar reed ‘ik’ ineens op een taxi langs. Ik pakte direct mijn telefoon om foto’s en video’s hiervan naar mijn moeder te sturen, want in Nederland is de commercial helaas niet te zien.”

Volledig scherm Met heatpacks op haar lichaam poseert Maggy voor de camera, op een extreem koude dag in New York. © D L A Films

Volledig scherm En natuurlijk mag ze ook haar dansmoves voor de camera laten zien. © D L A Films

Volledig scherm Ook taxi’s rijden rond met Maggy’s gezicht. © Maggy van den Heuvel

